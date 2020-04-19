19 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 33'lük kaleci! Bedelsiz gelecek

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 33'lük kaleci! Bedelsiz gelecek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Teknik direktör 'ın ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan 'ta gündeme son olarak Wolverhampton'ın 33 yaşındaki kalecisi geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 'dan kiralanan ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ile yola devam etmeme kararı alan 'ta gündem kaleci transferi... Yeni Asır'ın haberine göre , kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan 'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon 'de görev yapmıştı.

ARLAUSKUS, SİNAN BOLAT VE VOLKAN BABACAN DA GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca 'in milli file bekçisi konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.

JOHN RUDDY KİMDİR?

Tam adı John Thomas Gordon Ruddy olan tecrübeli kaleci, 24 Ekim 1986 tarihinde 'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti. Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

Beşiktaş'a transferde müjde! haberin devamı

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