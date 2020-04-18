Andre Schürrle'den Beşiktaş'a müjde!
Bonservisi Borussia Dortmund'da bulunan ve Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskovo'da kiralık olarak forma giyen Andre Schürrle, kısa süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Spartak Moskova, Alman yıldız için transfer kararını verdi. İşte detaylar...
Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bulunan ve şu anda Rus ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Andre Schürrle için siyah beyazlıları sevindiren haber geldi.
Ghanasoccert.net adlı internet sitesinde yer verilen bilgilerde, Spartak Moskova Kulübü'nün Futbol Direktörü Tomas Zorn tarafından Schürrle için son karar çıktı.
BONSERVİSİ ALINMAYACAK
Daha önce Chelsea ve Fulham gibi kulüplerde de forma giyen Alman yıldız için Spartak Moskova, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralama anlaşması yapmıştı. Buna göre Rus ekibi, ücreti ödemeyecek ve oyuncuyu serbest bırakacak.
BEŞİKTAŞ DETAYI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Alman basınında oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği aktarılmasına karşın siyah beyazlıların, transfer takibine devam ettiği belirtildi.
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