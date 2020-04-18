18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Andre Schürrle'den Beşiktaş'a müjde!

Beşiktaş'a transferde müjde!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Bonservisi 'da bulunan ve Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskovo'da kiralık olarak forma giyen , kısa süre önce 'ın gündemine gelmişti. , Alman yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...

Bonservisi Bundesliga ekibi 'da bulunan ve şu anda Rus ekibi 'da forma giyen için siyah beyazlıları sevindiren haber geldi.

Ghanasoccert.net adlı internet sitesinde yer verilen bilgilerde, Spartak Moskova Kulübü'nün Futbol Direktörü Tomas Zorn tarafından Schürrle için son karar çıktı.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Daha önce ve Fulham gibi kulüplerde de forma giyen Alman yıldız için Spartak Moskova, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralama anlaşması yapmıştı. Buna göre Rus ekibi, ücreti ödemeyecek ve oyuncuyu serbest bırakacak.

BEŞİKTAŞ DETAYI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Alman basınında oyuncunun 'ye gitmek istemediği aktarılmasına karşın siyah beyazlıların, takibine devam ettiği belirtildi.

Sergen Yalçın'a flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı! Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı!
Olcay Şahan'dan olay sözler! Talisca hata yaptı Olcay Şahan'dan olay sözler! "Talisca hata yaptı"
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu! Talisca... Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu! "Talisca..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör