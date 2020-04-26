26 Nisan 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Quaresma: Geri dönmek isterim

Quaresma: Geri dönmek isterim
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'ta bir dönem çok sevilen ve bu sezon başında 'ya giden , 'nun resmi kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Porto'ya dönmeyi çok isterim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım" ifadesini kullandı..

'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra sezon ortasında 'nın yolunu tutan , geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Eski takımı 'nun kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini Porto'da noktalamak istediğini söyledi.

Quaresma'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞEMEDİK"

Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup konuşma şansı bulamadık.

"FUTBOLU PORTO'DA BIRAKMAK İSTERİM"

Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak yapılması gereken birçok şey var. Tüm sorunları tek başıma çözemem. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.

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"TELLES ÇOK KALİTELİ BİR FUTBOLCU"

Porto'da Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim.

"PORTO OYUNCULARINI KISKANIYORLAR"

Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor.

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