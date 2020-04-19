Boateng: Şampiyonluğu çılgınca kutlayacağız

Boateng, kulübün sosyal medya hesabından böyle seslendi: "Lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra hep beraber inanılmaz bir kutlama yapacağız."

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Baoteng iddialı konuştu. Kulüpten aldığı izinle İtalya'ya giden ve karantina sürecini burada geçiren tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Boateng olarak yapacakları çok iş olduğunu ifade eden Ganalı yıldız, "Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" dedi.

OĞLUM DÜNYA ŞAMPİYONU OLUR

Evde nasıl zaman geçirdiklerini de anlatan Kevin- Prince Boateng, "Ailemle; kart oyunları, langırt gibi oyunlar oynuyoruz. Oğlum artık konsol oyununda o kadar ilerledi ki karantina bittikten sonra bir turnuva düzenlense, muhtemelen dünya şampiyonu olabilir. Çektiğimiz videolar benim için pozitif kalma yollarından birisi. Kes tekrar çek, günü böyle geçiyoruz. Pozitif kalma yolunda bizim için iyi oluyor" ifadelerini kullandı. Futbolu çok özlediğini dile getiren Kevin-Prince Boateng şöyle devam etti: "Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz."

BİR MAÇ YAPABİLİRİZ

Virüsten etkilenenlere yardım etmek için bir maç organize etme şansı olmasını istediğini dile getiren Kevin Boateng, "Biz oyuncular olarak bence kesinlikle en ön safta yer almalıyız. Katkı yapma anlamında rol model olmalıyız. Bir maç organize etme şansı olsun isterdim. Şarkıcılar bu anlamda şanslılar" ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA KOŞUYORUM

Evde olduğu şu dönemde sürekli eski maçları izlediğini belirten Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, şöyle konuştu: "Benim oynadığım dönemde Milan'ın bir maçına denk geldim ve oturdum, onu izledim. O zaman ne kadar çok koştuğum dikkatimi çekti. Ayrıca birçok futbolcunun attığı en güzel golleri izliyorum. Oldukça keyifli oluyor."

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Boateng Alman basınına yaptığı açıklamada corona virüsü salgınıyla ilgili, "Gerçekten çıldırmama az kaldı" ifadelerini kullandı. Ganalı yıldız, "Şakalar, espriler, çılgın şeyler yapıyorum. Ancak, gerçekten çıldırmama az kaldı. Her şey çok negatif ama illaki pozitif bir şeyler bulunabilir" yorumunu yaptı.

ÇOCUKLAR OKULU ÖZLEDİ

Karantina döneminin çocuklar için oldukça zor olduğunu söyleyen Boateng, "Yetişkinler için durum zor ama çocuklar için de oldukça zor. Çocukları kapalı ortamda tutmak, onun için oyun kurmak, iyi vakit geçirmesini sağlamak kolay değil. Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa, durumu oradan anlayabilirsiniz" dedi.

GANA'DA DURUM DAHA İYİ

Ülkesi Gana'daki durumlar hakkında da bilgiler veren Boateng, şu ifadeleri kullandı: "Gana'da da vakalara rastlanmış ancak durum İtalya ya da Avrupa'daki kadar kötü değil. Oradakilerle iletişim halindeyim. Yardım kampanyalarına da katılıyorum. Ancak dediğim gibi Avrupa'daki gibi durum çok kötü gözükmüyor."

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