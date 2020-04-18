18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bruno Varela'nın antrenörü duyurdu! 'Beşiktaş'ta yıldız olur'

Beşiktaş'ta yıldız olur
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek Loris Karius ile yolların ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlılar şimdiden kaleci arayışlarına başladı. Bu kapsamda ismi gündeme geldi. 25 yaşındaki file bekçisinin 'deki antrenörü Riberio açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Portekiz takımı 'de kaleci ile çalışan kaleci antrenörü Calos Ribeiro, Varela için en doğru adresin olduğunu iddia etti.

ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Varela, kulübüne Ajax'la olan kiralık sözleşmesi bitince geri dönecek. Ajax'ın Bruno Varela'nın bonservisini alması beklenmiyor. Çıkan iddialara göre Varela yeni sezonda Karius'un yerine Beşiktaş kalesine geçebilir.

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EN UYGUN ADRES BEŞİKTAŞ

Varela'nın eski antrenörlerinden Carlos Ribeiro, 25 yaşındaki kaleci için en uygun adresin Beşiktaş olduğunu ve Ajax'ta da Onana'nın arkasında beklemek istemeyeceğini düşünüyor.

Ribeiro Varela içn yaptığı yorumda; "Kurak bir dönemden geçiyor. Çok fazla oynayamadı. Beşiktaş'a gidip oynamaya başlarsa, geleceği için büyük bir adım olur. Çünkü kenarda beklediği sürece gelişim sağlayamayacak. Gelişebileceği bir kulübe gidip oynaması önemli" dedi.

Ribeiro sözlerini; "Varela'nın önünde bir seçim yolu var. Beşiktaş'a gidersem, milli takıma tekrar çağrılırım diye düşünüyor. Tıpkı Vitoria'da olduğu gibi. Vitoria'dayken muhteşem bir sezon geçirmişti ama Benfica'da işler yolunda gitmedi." diyerek bitirdi.

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