Beşiktaş'ta transfer listesi belirlendi! Kaleye iki isim...
Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Loris Karius'un yerine kimi alacağı merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisinin yerine 2 isim belirlendi. Yeni sezonda kaleye düşünülen isim milli kaleci Sinan Bolat. Eğer Sinan transferi gerçekleşmezse Kartal'ın, B planı da hazır. İşte detaylar...
Beşiktaş yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı... Sezon sonunda Loris Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı.
31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Takvim'in haberine göre Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.
Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.
Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla göze çarpıyor.
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