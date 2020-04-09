09 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer listesi belirlendi! Kaleye iki isim...

Beşiktaş'ta transfer listesi belirlendi! Kaleye iki isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı 'un yerine kimi alacağı merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisinin yerine 2 isim belirlendi. Yeni sezonda kaleye düşünülen isim milli kaleci . Eğer Sinan transferi gerçekleşmezse Kartal'ın, B planı da hazır. İşte detaylar...

için kolları şimdiden sıvadı... Sezon sonunda 'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya ekibi Royal Antwerp'te oynayan 'ı aldı.

31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Takvim'in haberine göre Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.

Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu 'yi etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.

Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla göze çarpıyor.

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