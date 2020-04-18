18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oluyor! Bua'ya teklif var

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oluyor! Resmi teklif...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanis'tan ekibi Olimpiakos da talip oldu. İşte detaylar...

'ta hareketliliği sürüyor... Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından büyük bir mali zarara uğrayan siyah beyazlılar, iç transferde oyuncularından indirim talep ederken, sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler yerine yeni takviyeler için de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kısa süre önce siyah beyazlılar, gündemine Basel'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bua'yı almıştı. Haziran 2020 itibariyle mevcut kulübü Basel ile sözleşmesi sona erecek futbolcu için devi nabız yoklamaya başlamıştı.

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DUYURDULAR: BUA İÇİN OLİMPİAKOS DEVREDE!

Telebasel.ch adlı internet sitesinde yer alan habere göre Nürnberg ve Beşiktaş'ın peşinde koştuğu için Yunan ekibi Olimpiakos atağa kalktı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Yunan ekibi, Bua'ya yıllık 600 bin euroluk teklif sunacak.

KEVIN BUA KİMDİR?

11 Ağustos 1993 tarihinde 'nin Genf şehrinde dünyaya gelen yıldız isim, genel itibariyle sol kanatta forma giyse de, orta sahanın göbeğinde ve sağ kanatta da değerlendirilebiliyor.

İsviçre ve İspanyol pasaportu bulunan Bua, futbol kariyerine Servette U21'de başlarken, daha önce Servette A takımı ve Zürih formaları terletmişti. Bua, 2016-17 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle Basel'in yolunu tutmuştu.

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