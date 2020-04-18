Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"

Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu "Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Şu anda Beşiktaş'ın en çok gol atan yabancı futbolcusuyum. Bu unvanı taşıdığım için çok gururluyum" dedi.