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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"

Beşiktaş'ta 5 yıl forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarları coşturan Brezilyalı Bobo, verdiği röportajda Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında flaş sözler kullandı. Bobo, taş'ın mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın sorusuna Bobo, "Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak seviyede değil" dedi. İşte röportajın tamamı...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:33
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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! Beşiktaş seviyesinde değil

Beşiktaş'ta olay yaratacak açıklamalar... Siyah beyazlıların unutulmaz golcüsü Bobo, yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuştu. İşte Bobo'nun verdiği o röportaj... (Türkiye Gazetesi)

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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! Beşiktaş seviyesinde değil

Beşiktaş taraftarlarının unutamadığı yabancı futbolcular arasında yer alan Bobo ile siyah-beyazlı takımda yaşadığı günleri konuştuk.

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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! Beşiktaş seviyesinde değil

Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Cruzeiro, Kayserispor, FC Sydney ve Alanyaspor formalarını giyen Brezilyalı golcü, koronavirüs pandemisi öncesi futbol hayatını Hindistan'ın Hyderabad takımında sürdürüyordu.

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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! Beşiktaş seviyesinde değil

Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu "Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Şu anda Beşiktaş'ın en çok gol atan yabancı futbolcusuyum. Bu unvanı taşıdığım için çok gururluyum" dedi.

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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! Beşiktaş seviyesinde değil

"Bir gün Beşiktaş'a dönecek misin?" dediğimizde derin bir iç çeken Bobo, "Bunu asla bilemeyiz ama kim bilir belki yakın tarihte tekrar dönebilirim. Türkiye'yi çok seviyorum ve dönmek isterim" diye konuştu.

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