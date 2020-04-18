18 Nisan 2020, Cumartesi
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Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
Beşiktaş'ta 5 yıl forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarları coşturan Brezilyalı Bobo, verdiği röportajda Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında flaş sözler kullandı. Bobo, taş'ın mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın sorusuna Bobo, "Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak seviyede değil" dedi. İşte röportajın tamamı...
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