09 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş'tan Kevin Bua sürprizi

Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş'a sürpriz kanat
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

'ta , kulübün mali durumunu da düşünerek Basel'da forma giyen 26 yaşındaki 'nın alınmasını talep etti. Bua'nın ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

'ta yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Dünyada yaşanan salgın nedeniyle görüşmelerin yüz yüze yapılmamasının ardından 'ın evde izlediği videolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. 'nin Basel takımında forma giyen ... İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çektiği bildirildi.

FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Elneny'nin eski takımı olan Basel'in bu tarz oyuncuların yetişmesinde ciddi payı olduğu bilgisini de alan Sergen'in, Bua'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi fırsatının değerlendirilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Yönetim şimdi bu transferin imza parası ödenmeden bitirilmesi için çalışıyor. Sergen'in bir kanatta Bua diğer kanatta da Lucas Andersen gibi gol ve asist katkısı yapabilen iki oyuncunun transfer edilmesi durumunda gelecek sezon için umutlanabileceğini söylediği de bildirildi.

'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Bua, 2019-20 sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı 54 gün yeşil sahalardan uzak kalırken, toplam 8 resmi maçta forma giyemedi.

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