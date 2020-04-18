Beşiktaş'ta feda zamanı! İşte oyunculardan beklenen indirim oranı
Corona virüsü salgını tüm dünyada kulüpleri olumsuz olarak etkilerken ülkemizde de takımlar maddi zorluğa girmiş durumda. Beşiktaş da bu kapsamda birçok kulübün yaptığı gibi oyuncularıyla görüşüp indirim talep etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin futbolcularından beklediği indirim oranı da belli oldu. İşte detaylar...
Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan Beşiktaş yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini yüzde 50 olarak belirledi.
56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetimin, mukavele yenileme görüşmelerinde de yüzde 50 indirimli teklifler yapacağı kaydedildi.
BURAK YILMAZ TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞME YAPIYOR
Takım kaptanları ise fedakarlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti. Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek konuşarak takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...