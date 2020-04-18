18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta feda zamanı! İşte oyunculardan beklenen indirim oranı

Beşiktaş'ta feda zamanı! İşte indirim oranı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyada kulüpleri olumsuz olarak etkilerken ülkemizde de takımlar maddi zorluğa girmiş durumda. da bu kapsamda birçok kulübün yaptığı gibi oyuncularıyla görüşüp indirim talep etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin futbolcularından beklediği indirim oranı da belli oldu. İşte detaylar...

Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini yüzde 50 olarak belirledi.

56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetimin, mukavele yenileme görüşmelerinde de yüzde 50 indirimli teklifler yapacağı kaydedildi.

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Takım kaptanları ise fedakarlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti. Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan 'ın da futbolcularla tek tek konuşarak takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

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