18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Futbolun keyfini çıkaracağız

Futbolun keyfini çıkaracağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan 'nda oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Kendinize iyi bakın! Evde kal" ifadelerini kullandı.

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