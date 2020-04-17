17 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

Beşiktaş, transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atmayı planlıyor... Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ile henüz bir anlaşma sağlayamamış ve sol bek arayışlarını hızlandırmıştı. Kara Kartal, bu kapsamda Fenerbahçe'nin de istediği bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:40
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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

Beşiktaş sol bek için aradığı alternatifi Süper Lig'de buldu. Siyah - Beyazlılar Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala için gün sayıyor.

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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

BeIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

Sergen Yalçın'ın Akdeniz temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve transfer için tarafların temas halinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
Hasan Ali Kaldırım'ın sol bek mevkisinde alternatifsiz kalması Fenerbahçe'de transferi zorunlu hale getirmişti. Sarı-lacivertliler, Demokratik Kongolu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı fakat oyuncu tercihi Beşiktaş'tan yana kullandı.

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Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.

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