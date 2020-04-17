Fenerbahçe istemişti! Beşiktaş alıyor

Beşiktaş, transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atmayı planlıyor... Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ile henüz bir anlaşma sağlayamamış ve sol bek arayışlarını hızlandırmıştı. Kara Kartal, bu kapsamda Fenerbahçe'nin de istediği bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:40 ABONE OL