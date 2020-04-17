Beşiktaş'a Kovalenko transferinde dev rakip

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdüremeye devam ediyor. Shakhtar Donetsk forması giyen 24 yaşındaki Viktor Kovalenko'yu gündemine alan siyah beyazlı ekibe rakip çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, lige verilen arada transfer çalışmalarına gaz vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, Shaktar ile sözleşmesini yenilemeyen Viktor Kovalenko'yu transfer listesine eklemişti.





ROMA DEVREDE

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdiği iddia edildi.

Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.

VİKTOR KİMDİR?

Viktor Kovalenko, 14 Şubat 1996 yılında Ukrayna'da doğdu. Futbola Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Viktor Kovalenko, 2015 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

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