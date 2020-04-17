18 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Kovalenko transferinde dev rakip

İtalyan devi Beşiktaş'a rakip oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren , çalışmalarını sürdüremeye devam ediyor. forması giyen 24 yaşındaki 'yu gündemine alan siyah beyazlı ekibe rakip çıktı. İşte detaylar...

'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , lige verilen arada çalışmalarına gaz vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, Shaktar ile sözleşmesini yenilemeyen 'yu transfer listesine eklemişti.


ROMA DEVREDE

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdiği iddia edildi.

Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında 'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.

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VİKTOR KİMDİR?

Viktor Kovalenko, 14 Şubat 1996 yılında 'da doğdu. Futbola Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Viktor Kovalenko, 2015 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

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