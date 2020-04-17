17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Satılmayacak oyuncu yok! İşte Beşiktaş market

Satılmayacak oyuncu yok! İşte Beşiktaş market
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Yıllık 58 milyon euro olan maaş yükünü 35’e indirmek zorunda olan ’da eldeki isimlere gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Yönetimden de “Her futbolcu satılabilir” mesajı geldi.

'taki ekonomik kriz, corona virüsü salgını nedeniyle ödemelerin durmasıyla birlikte daha da derinleşti. Ekonomik dar boğazın tam ortasında olan 'da, futbolcu maaşlarında indirim görüşmeleri ufaktan başladı. Hatta siyah-beyazlı kulüpte bugünlerde ligin nasıl ve ne zaman başlayacağı değil, bu kriz ortamından nasıl çıkılacağı konuşulmaya başlandı. Kadroda düşünülmeyen kiralık oyuncular bir bir kulüpten ayrılırken, sözleşmesi devam eden isimlerle ilgili de yeni tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen yönetim, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.

YALÇIN: HER OYUNCU SATILABİLİR

Bu doğrultuda önce teknik direktör ile bir toplantı yapan Başkan ve ekibi, hangi futbolcuların yüksek öncelikle kulüpte kalması gerektiğini hocaya sordu. 47 yaşındaki teknik adamın yönetime, "Kulüp zor durumdaysa ve iyi bir getiri olacaksa her oyuncu satılabilir" dediği öğrenildi. Bunun üzerine masaya satılabilecek oyuncuların listesi kondu ve değerleme yapıldı. Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde eski astronomik rakamları bulmanın zor olacağını bilen yönetim, taliplisi olabilecek oyuncular için fiyat aralığı belirledi. Belirlenen tavan ücretle pazarlık başlayacak, taban ücret altına kesinlikle inilmeyecek.

Alvaro Negredo'nun Beşiktaş itirafı!

İŞTE OYUNCULAR İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER:

Domagoj Vida 6-10 milyon euro
Dorukhan 5-10 milyon euro
Adem Ljajic 5-7.5 milyon euro
Kevin Nkoudou 4-7.5 milyon euro
Güven Yalçın 2.5-5 milyon euro
2-4 milyon euro
Victor Ruiz 1.5-4 milyon euro
Erdoğan Kaya 1.5-5 milyon euro
Tyler Boyd 1-2 milyon euro

Beşiktaş’ta yaprak dökümü haberin devamı

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