Dorukhan gitti mi?
350 bin euro’luk ücretinde iyileştirme isteği geri çevrilen Dorukhan’ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Beşiktaş'ta haftalardır gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz krizi, dün sabah ortaya atılan bir iddia ile farklı boyuta taşındı. 350 bin euro'luk yılık ücretine daha önce söz verildiği gibi zam yapılmasını isteyen 23 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çeşitli haber sitelerinde yer alan haberlerin ardından Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, "Dorukhan'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve durumu tarafımıza bildirdiğine dair çıkan haberler doğru değildir. Sözleşme feshiyle ilgili kulübümüze ulaşmış bir belge yoktur. Dorukhan, teknik heyetin verdiği rapor dahilinde evinde çalışmalara devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
GENÇ YILDIZDAN JET YALANLAMA
Beşıktaşlı futbolcu Dorukhan, "kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetti" haberlerini yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dorukhan, "Hakkımda çıkan haberlere itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam üzücü. Böyle şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...