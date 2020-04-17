Beşiktaş’ta yaprak dökümü
Karius’un fesih için FIFA’ya gitmesi sonrası Ljajic, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in de sezon sonu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng’le de ipler kopabilir.
Beşiktaş'ta büyük kriz… Önceki gün Karius'un ödenmemiş maaşları sebebiyle sözleşme feshi için FIFA'ya başvurmasının ardından Ljajic, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de ödemelerin düzensiz yapılması sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng'le de ipler kopabilir.
KARİUS HER AN GİDEBİLİR
Kulübü FIFA'ya şikayet eden Karius ile anlaşma sağlanamazsa Alman file bekçisi takımdan ayrılacak. Ödemeleri en çok sorun edenlerden Ljajic'in de sezon sonu ayrılması bekleniyor.
CANER&GÖKHAN ÇOK ZOR...
Sözleşmeleri bitecek olan Caner ve Gökhan'ın da maddi sorunlar sebebiyle takımda kalması zor gözüküyor. İki isim için de F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.
DEVAMI GELEBİLİR
Corona virüsü sebebiyle ülkelerine dönen Boateng ve Lens'in de geleceği belirsiz. İkisinin de takımdan gidebileceği gündemde.
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