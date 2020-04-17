17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta yaprak dökümü

Beşiktaş’ta yaprak dökümü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Karius’un fesih için FIFA’ya gitmesi sonrası Ljajic, ve ’in de sezon sonu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng’le de ipler kopabilir.

'ta büyük kriz… Önceki gün Karius'un ödenmemiş maaşları sebebiyle sözleşme feshi için FIFA'ya başvurmasının ardından Ljajic, ve 'ün de ödemelerin düzensiz yapılması sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng'le de ipler kopabilir.

KARİUS HER AN GİDEBİLİR

Kulübü FIFA'ya şikayet eden Karius ile anlaşma sağlanamazsa Alman file bekçisi takımdan ayrılacak. Ödemeleri en çok sorun edenlerden Ljajic'in de sezon sonu ayrılması bekleniyor.

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CANER&GÖKHAN ÇOK ZOR...

Sözleşmeleri bitecek olan Caner ve Gökhan'ın da maddi sorunlar sebebiyle takımda kalması zor gözüküyor. İki isim için de F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.

DEVAMI GELEBİLİR

Corona virüsü sebebiyle ülkelerine dönen Boateng ve Lens'in de geleceği belirsiz. İkisinin de takımdan gidebileceği gündemde.

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