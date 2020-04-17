17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Çıldırtan menajer

Çıldırtan menajer
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Beşiktaşlı bir futbolcunun menajeri, yönetimin ‘indirim’ talebine “Alacakları ödeyin, ekstra dönem için de para vermelisiniz” deyince ortalık fena karıştı.

yönetimi indirim konusunda 'nin ile yapacağı görüşmeyi ve Kulüpler Birliği toplantısını beklemeden kolları sıvadı ve menajerlerle görüşmeleri başlattı. Oyuncusunun indirim yapmayı düşünmediği bir menajer ise siyah-beyazlı yönetime şaşırtan bir öneride bulundu. O menajer "Mart ayına kadar olan ödemelerimizi liglerin başlayacağı tarih olan hazirana kadar tamamlayın. Ligler hazirandan sonra başlarsa, temmuz ve ağustosta yapacağınız ödemeleri gelecek sezonun ödemelerinden kesin. Ya da bu iki aylık ödemeleri gelecek sezonun maaşlarına 12'ye bölerek ekleyin" dedi. Menajerin bırakın indirim istemeyi, temmuz ve ağustos için ekstra para isteyip bu rakamı gelecek sezonun ödemelerine ekletmek istemesi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkardı. Yönetimin önümüzdeki günlerde menajerlerle değil, oyuncularla birebir görüşmeler yapması bekleniyor.
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