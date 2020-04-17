17 Nisan 2020, Cuma
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Görenleri şaşırttı! İşte Talisca'nın yeni imajı
Beşiktaş'ta 2 sezon top koşturduktan sonra Çin'e transfer olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bir süredir siyah-beyazlıların transfer gündemini de meşgul ediyordu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sefer yeni imajıyla gündem oldu ve fotoğrafına yorum yağdı. İşte Talisca'nın yeni imajı...
Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca bu kez de yeni saç stili ile gündem oldu. Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan siyah-beyazlıların eski yıldızı, saçlarının yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.
Beşiktaşlı taraftarların sevdiği bir isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni tarzı, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri oyuncuya övgüler yağdırırken, kimileri de Talisca'nın yeni imajına geçer not vermedi.
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