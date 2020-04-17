17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Görenleri şaşırttı! İşte Talisca'nın yeni imajı

Görenleri şaşırttı! İşte Talisca'nın yeni imajı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Beşiktaş'ta 2 sezon top koşturduktan sonra 'e olan Brezilyalı yıldız Anderson , bir süredir siyah-beyazlıların transfer gündemini de meşgul ediyordu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sefer yeni imajıyla gündem oldu ve fotoğrafına yorum yağdı. İşte 'nın yeni imajı...

Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson bu kez de yeni saç stili ile gündem oldu. Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan siyah-beyazlıların eski yıldızı, saçlarının yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Beşiktaşlı taraftarların sevdiği bir isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeni tarzı, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri oyuncuya övgüler yağdırırken, kimileri de 'nın yeni imajına geçer not vermedi.

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