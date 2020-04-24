24 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel'den ses getiren paylaşım! Beşiktaş ve Galatasaray...

Babel'den ses getiren paylaşım! Beşiktaş ve Galatasaray...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı ancak ekibinin sözleşmesini feshettiği , paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eski takımı ile şimdiki takımı Galatasaray'ı kıyasladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan 'ın Hollandalı futbolcusu , bir paylaşımıyla daha gündem olmayı başardı.

Hollandalı yıldız, hem hem de Galatasaray forması giydiği dönemden fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına "Favoriniz kimdi?" sorusunu sordu.

Bonservisi hala Galatasaray'da bulunan Babel'in bu paylaşımı ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İşte o paylaşım:


Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine... Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...
Younes Belhanda'ya dev talip! Younes Belhanda'ya dev talip!
Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl... Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör