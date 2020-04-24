24 Nisan 2020, Cuma
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Ryan Babel'den ses getiren paylaşım! Beşiktaş ve Galatasaray...
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı ancak Hollanda ekibinin sözleşmesini feshettiği Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eski takımı Beşiktaş ile şimdiki takımı Galatasaray'ı kıyasladı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bir paylaşımıyla daha gündem olmayı başardı.
Hollandalı yıldız, hem Beşiktaş hem de Galatasaray forması giydiği dönemden fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına "Favoriniz kimdi?" sorusunu sordu.
Bonservisi hala Galatasaray'da bulunan Babel'in bu paylaşımı ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
İşte o paylaşım:
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