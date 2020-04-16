16 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin Avrupa’nın zirvesinde

Caner Avrupa’nın zirvesinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Portekiz’in O Jogo gazetesi, Avrupa’da skora en çok katkı yapan defansı belirledi. 14 gole sağladığı katkıyla ilk 5 oyuncu arasında yer aldı.

Beşiktaşlı , bu kez savunma değil hücum ağırlıklı performansıyla Avrupa'nın en önemli isimlerini geride bırakmayı başardı. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Avrupa'da skora en çok katkı yapan defans oyuncularına yer verdi. 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Barcelona, Chelsea veya PSG'ye transfer olması beklenen Alex Telles, gol katkısıyla Avrupa'nın en öne çıkan beki olarak gösterildi. Telles'in toplam 19 gole katkı verdiği belirtilen haberde, Caner Erkin de 14 gole sağladığı katkıyla zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı.

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DAHA AZ MAÇ OYNADI
Caner Erkin, toplam gol katkısı bakımından 6. sırada yer alsa da önündeki tüm oyunculardan az maça çıkmış durumda. Ortalama bazlı bakıldığında ise Caner Erkin, piyasa değeri oldukça yüksek durumdaki Alex Telles ve Achraf Hakimi'nin arkasında 3. sıraya yerleşiyor. Doğru orantılı olarak bakıldığında ilk sırada yer alan Telles kadar maça çıksa gol katkısı 17.5'a çıkabilecek olan Caner, ikinci sıradaki Tavernier kadar maça çıksaydı bu gol katkısı 19.7 düzeyine ulaşabilirdi. Caner'in performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

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