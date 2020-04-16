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BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül: Futbolu Beşiktaş’ta bırakacağım

Futbolu Beşiktaş’ta bırakacağım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, " bana her zaman kucak açtı. burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

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