22 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş paylaşımı

Yıldız isimden flaş Beşiktaş paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan ve 'ın anlaşma sağladığı Fabrice N'Sakala'dan flaş paylaşım geldi. Yıldız futbolcu hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı.

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren gelecek sezon çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip Aytemiz 'un 29 yaşındaki yıldız ismi Fabrice N'Sakala ile anlaştı.

Fransız yıldız hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte Fabrice N'Sakala'nın o paylaşımı;

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