22 Nisan 2020, Çarşamba
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Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş paylaşımı
Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fabrice N'Sakala'dan flaş paylaşım geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı.
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Beşiktaş gelecek sezon çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip Aytemiz Alanyaspor'un 29 yaşındaki yıldız ismi Fabrice N'Sakala ile anlaştı.
Fransız yıldız sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
İşte Fabrice N'Sakala'nın o paylaşımı;
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