15 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ın iki yıldızı Türkiye'den ayrıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Son dakika haberine göre; 'ın iki yıldız ismi 'den ayrıldı. Siyah beyazlı kulüpten izin alan Lens, Hollanda'ya Boateng ise İtalya'ya gitti.

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'e ara verilirken 'de bulunan yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.

NTV Spor'un haberine göre 'tan izin alan ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldılar.

Ülke konsoloslukları ile irtibata geçen Lens, Hollanda'ya; Boateng ise İtalya'ya gitti. İki oyuncunun seyahati de özel uçakla gerçekleşti.

Haberde, önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlanması halinde oyuncuların Türkiye'ye dönerek siyah beyazlı formayı giymeye devam edecekleri belirtildi.

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