SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın iki yıldız ismi Türkiye'den ayrıldı. Siyah beyazlı kulüpten izin alan Lens, Hollanda'ya Boateng ise İtalya'ya gitti.
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Türkiye'de bulunan yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'tan izin alan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldılar.
Ülke konsoloslukları ile irtibata geçen Lens, Hollanda'ya; Boateng ise İtalya'ya gitti. İki oyuncunun seyahati de özel uçakla gerçekleşti.
Haberde, önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlanması halinde oyuncuların Türkiye'ye dönerek siyah beyazlı formayı giymeye devam edecekleri belirtildi.
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