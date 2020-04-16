16 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan flaş hamle! Maaş indirimi...

Burak Yılmaz'dan flaş hamle! Maaş indirimi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla lige verilen arada evden yapılan bireysel çalışmalarla sürdüren 'ta gündem maaş indirimi... Siyah-beyazlı yönetimin oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşürken, kaptan 'ın takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek maaşlarında indirime gitmeleri yönünde öncülük ettiği öğrenildi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan 'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.

BURAK YILMAZ TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan 'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

NECİP UYSAL İNDİRİME GİTTİ

'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken 'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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