16 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" unutulmadı

Beşiktaş'ta Baba Hakkı unutulmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Kulübü, "" olarak bilinen eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcusu 'i ölümünün 31. yıl dönümünde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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