06 Nisan 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ta hedef Vincent Aboubakar! Kiralık olarak...
Yeni sezonda forvet mevkisini güçlendirmek ve Burak Yılmaz'ı tek bırakmak istemeyen Beşiktaş'ta, bu bölge için tanıdık bir isim gündeme geldi. Daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar, yeniden siyah-beyazlıların radarına girdi. İşte detaylar...
Golcü arayışında olan Beşiktaş için bir kez daha eski yıldızı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar iddiası gündemde...
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürüldü.
Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.
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