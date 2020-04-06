06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef Vincent Aboubakar! Kiralık olarak...

Taraftarın sevgilisi olmuştu! Geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Yeni sezonda forvet mevkisini güçlendirmek ve 'ı tek bırakmak istemeyen 'ta, bu bölge için tanıdık bir isim gündeme geldi. Daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen , yeniden siyah-beyazlıların radarına girdi. İşte detaylar...

Golcü arayışında olan için bir kez daha eski yıldızı Kamerunlu futbolcu iddiası gündemde...

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürüldü.

Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.

Ahmet Nur Çebi: Cemil Taşçıoğlu adına eğitim bursu vereceğiz haberin devamı

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