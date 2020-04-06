Beşiktaş'ta hedef Vincent Aboubakar! Kiralık olarak...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü gündemi ve kulüp personelinin alacaklarıyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunulduğu bilgisi verildi. Çebi ayrıca, "Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" adı altında eğitim bursu vereceklerini ve kulüp çalışanlarının geçmiş yönetimden kalan alacaklarının bulunduğunu, bu çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.