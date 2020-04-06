06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng ülkesine dönüyor! Corona virüsü...

Beşiktaşlı yıldız ülkesine dönüyor! Corona virüsü...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almış ve neredeyse tüm spor faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olmuştu. 'e de ara verilirken yabancı futbolculardan bazıları ülkelerine gitmek istedi. 'ta da Kevin-Prince Boateng'in özel uçakla ülkesine döneceği öğrenildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle tatil edilen 'in haziranda başlamayacak olması 'ta yabancıları harekete geçirdi.

Yönetimden izin alan Boateng bugün özel jetle 'den ayrılacak. Fanatik'te yer alan habere göre yönetim diğer yabancılara da çağrıldıkları zaman dönmek koşuluyla izin verdi. Ailesi Hollanda'da bulunan Lens'in de birkaç gün içinde ülkesine gideceği öğrenildi.

EŞİ 'TÜRKİYE GÜVENLİ' DEMİŞTİ

Boateng'in eşi Melissa Satta, yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenli olduğunu ve gereken önlemlerin alındığını söylemişti.

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BEŞİKTAŞ'TA YABANCILARA GİDİŞ İÇİN ŞART

Beşiktaş'ta futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri ise şu şeklide işleyecek: Gitmek isteyen futbolcu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla gidebilecek. Dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.

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