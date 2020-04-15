15 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in en fazla maaş ödeyen kulübü açıklandı! Beşiktaş...

Süper Lig'in en fazla maaş ödeyen kulübü açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Corona virüsü sebebiyle liglere verilen aralarda futbol kulüpleri ekonomik anlamda dar boğaza girdi. Birçok Avrupa devi oyuncularıyla görüşüp indirim zemini ararken, Süper Lig'deki kulüplerin de bu yola başvuracağı bekleniyor. Bu kapsamda kulüplerin oyunculara ödediği maaşlar adeta dudak uçuklattı. İşte Süper Lig'de en çok maaş ödeyen kulüp...

Süper Lig ekipleri, Kulüpler Birliği'nde alınan karar doğrultusunda oyuncularından indirim talep etmeye hazırlanıyor. Her kulüp, kendi finansal durumuna göre indirim oranını belirleyecek. Gözler, kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen 'Dört Büyükler'e çevrildi.

EN ÇOK MAAŞI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre 56 milyon Euro ile Beşiktaş ligin en fazla maaş ödeyen kulübü durumunda. Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon), Lens (2.3 milyon), Ljajic (2.2 milyon), Ruiz (1.8 milyon) en yüksek maaş alan oyuncular. Teknik direktör 'ın yıllık kazancı ise 6 milyon TL.

FALCAO ZİRVEDE

Oyuncularına 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan Galatasaray, aslan payını Falcao'ya (5 milyon Euro) veriyor. Onu Feghouli (3.85 milyon), Muslera (3.57 milyon) ve Belhanda (3.35 milyon) takip ediyor. 'in yıllık sözleşme tutarı ise 3 milyon Euro. Maaş yükümlülüğü 34 milyon Euro olan F.Bahçe, Gustavo için 3.5 milyon Euro ödüyor. Kruse 3, Rodrigues 2.5, Vedat ise 2 milyon Euro alıyor. Büyükler içinde en az maaş ödemesi yapan takım 17 milyon Euro ile . Sosa (2.2 milyon Euro), Nwakaeme (1.4 milyon), Ndiaye (1 milyon), Sörloth (900 bin) takımın en çok kazananları. Hüseyin Çimşir yılda 3 milyon TL alıyor.

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