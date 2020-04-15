15 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e Lokomotif Moskova talip oldu fakat...

Adem Ljajic'e teklif var fakat...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

'ın Sırp orta saha oyuncusu 'e Rus ekiplerinden talip oldu. Bu teklif siyah-beyazlıları sevindirirken, 28 yaşındaki oyuncu teklifi reddetti.

forması giyen , 'dan gelen teklifi geri çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın tecrübeli ismi Adem Ljajic'in 'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

Sırp futbolcunun Rusya'da oynamaya sıcak bakmadığı için ret cevabı verdiği gelen bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a sezon başında bonservisi ile olmuştu. Sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Ljajic, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.

Beşiktaş'a mesaj yolladı! haberin devamı

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