Adem Ljajic'e Lokomotif Moskova talip oldu fakat...

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İspanyol file bekçisi Fabri, siyah-beyazlı ekibi unutamadı. Yönetici Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptı ve "Kulübümle anlaşın yeter. Para benim için hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.