15 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri mesaj yolladı: Kulübümle anlaşın yeter

Beşiktaş'a mesaj yolladı! Kulübümle anlaşın yeter
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle olan İspanyol file bekçisi Fabri, siyah-beyazlı ekibi unutamadı. Yönetici Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptı ve "Kulübümle anlaşın yeter. Para benim için hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Takvim'de yer alan habere göre Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

"PARA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi. Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.

32 yaşındaki İspanyol kaleci, 2016 yılında 'dan Beşiktaş'a olmuş, 2018'de de Fulham'ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli file bekçisi, sezon başında da Mallorca'ya kiralık olarak gönderilmişti.

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