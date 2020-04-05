05 Nisan 2020, Pazar
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Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere...— Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) April 5, 2020
Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz. #SüleymanSeba pic.twitter.com/25SRzDkCCC
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