05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı

Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı 'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Seba doğum gününde anıldı haberin devamı



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