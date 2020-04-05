05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta merhum onursal başkan Süleyman Seba doğum gününde anıldı

Süleyman Seba doğum gününde anıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

ekiplerinden , merhum onursal başkan 'yı doğum gününde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "5 Nisan 1926 tarihinde 'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız 'yı 94. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kulübünde uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014'te vefat etmişti.

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Kaynak: AA
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