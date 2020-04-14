14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Beşiktaş'a döneceği konuşulan yıldız futbolcu Anderson , siyah-beyazlı yönetimin kendisine yaptığı teklifi yeterli bulmadı. Brezilyalı yıldız, ‘Come To Beşiktaş’ çağrılarına paylaşımlarla destek verse de Beşiktaş’ın senelik 2 milyon Euro teklifi sonrasında “Çin’de mutluyum” diyerek bir anda geri adım attı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson 'nın siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca, son yaptığı açıklama ile bu defa eski taraftarlarını üzdü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği, "bonservis işini ayarla, seni kiralık alalım. Bir senelik 2 milyon euro vereyim; kabul ediyorsan gel, yoksa kafa karıştırma" diye rest çektiği Talisca'nın derdi ortaya çıktı.

MAAŞLAR YARI YARIYA DÜŞECEK
Sports Online Shangai, Çin Futbol Federasyonu'nun belirlediği "Makul Maaş İndirim" tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak. Hali hazırda 100 milyon yuan alan Talisca'nın maaşı ise bu durumda 50 milyon yuan'a (6 milyon euro) düşecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği rest sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Talisca, beklediğini bulamayınca "Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek geri adım attı.

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