Beşiktaş'ta maaş limiti belirlendi! O rakamın üstüne çıkılmayacak

Corona virüsü sonrası spor faaliyetlerinin durmuş olması, spor kulüplerini de ekonomik anlamda zorluğa sürükledi. Birçok kulüp oyuncularından maaş indirimi talep etti. Beşiktaş da yeni sezon öncesi, yeni gelecek oyunculara maaş sınırını belirledi. Siyah-beyazlılar tekliflerinde 1 milyon Euro üstüne çıkmayacak.

Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş için corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber oldu. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi.

1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin, 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan Gönül ve 1 milyon Euro ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.

ATIBA'DAN OLUMLU YANIT

Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor. Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.

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