13 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta maaş limiti belirlendi! O rakamın üstüne çıkılmayacak

Maaş limiti belirlendi! O rakamın üstüne çıkılmayacak
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

Corona virüsü sonrası spor faaliyetlerinin durmuş olması, spor kulüplerini de ekonomik anlamda zorluğa sürükledi. Birçok kulüp oyuncularından maaş indirimi talep etti. da yeni sezon öncesi, yeni gelecek oyunculara maaş sınırını belirledi. Siyah-beyazlılar tekliflerinde 1 milyon üstüne çıkmayacak.

Mali açıdan zor günler geçiren için corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber oldu. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon 'nun aşılmayacağı kaydedildi.

1 milyon 750 bin Euro kazanan , 1 milyon 650 bin Euro alan ve 1 milyon Euro ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta ya feda ya veda!

ATIBA'DAN OLUMLU YANIT

Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor. Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.

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