13 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Loris Karius kararını verdi! Feda mı yoksa veda mı?

Karius kararını verdi! Feda mı yoksa veda mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

ekiplerinden 'dan 2 sezonluğuna kiralanan 'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim yüksek maliyeti nedeniyle sezon sonunda takımdan göndermek isterken, Gana basını flaş bir iddia ortaya attı. Bu kapsamda Alman file bekçisi, 'ta kalmak için 'feda' diyecek. İşte detaylar...

'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlıların sezon sonunda yollarını ayırmadığı planladığı yıldız kaleciye ilişkin Gana basını, sürpriz bir habere imza attı.

Ghanasoccer.net'in okuyucularına aktardığı haberde, A Spor ve FotoMaç'ın okuyucularına duyurduğu 'Beşiktaş'ın Karius kararı' haberine yer verilirken, siyah beyazlı yönetimin, oyuncu ile yola devam etmeme kararını aldığını bildirdiği yazıldı.

YENİ İDDİA: KARIUS FEDAKARLIĞA HAZIR

Haberin detaylarında ise Karius'un bu konuya ilişkin son kararına yer verildi. Buna göre Alman eldiven, Beşiktaş için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin verilen bilgide Loris Karius, Beşiktaş'ın kararına rağmen kalmak istiyor. Tecrübeli eldiven, siyah beyazlı formayı giymek adına aldığı maaşta indirim yapmaya hazır. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin kendisine önereceği yıllık ücreti kabul edecek ve 'dan bonservisini alarak siyah beyazlılarda kalıcı olmak için tüm şartları zorlayacak.

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Öte yandan siyah beyazlılara yakın çevrelerce konuşulan 2 isim, ve . Karius'un Beşiktaş'ta kalmaması hallinde bu iki isimden birine imzayı attırmak için çalışmalar resmiyet kazanacak.

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