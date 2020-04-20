20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Burak Yılmaz görüştü! Maaş indirimi...

Çebi ve Burak Yılmaz görüştü! Maaş indirimi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsünün kulüplerinin bütçelerini olumsuz etkilemesinin ardından takımlar oyuncularıyla görüşerek maaş indirimi talebinde bulunmuştu. da oyuncularıyla görüşmeye başladı ve başkan ve deneyimli golcü arasında görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını sonrasında ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa'da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. 'de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, 'ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan , futbolculardan ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmaz, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili oldu.

Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, "Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız" cevabını verdi.

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