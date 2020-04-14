14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde Cyle Larin piyangosu! 6 milyon Euro...

Beşiktaş'a Ada'dan transfer piyangosu! 6 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'ın yaz sezonunda ekiplerinden 'e kiraladığı Cyle , burada başarılı bir performans göstermişti. Belçika ekibinin corona virüsü salgını sonrası opsiyonunu kullanıp bonservisini almaktan vazgeçmesinden sonra, 24 yaşındaki golcü için sürpriz bir transfer teklifi geldi. , Cyle Larin için siyah-beyazlıların kapısını 6 milyon Euroluk teklifle çalacak.

Sezon başında ekibi 'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Cyle , gösterdiği performansla göze girmeyi başarmıştı. Oyuncunun 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlayan Waregem, Koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından bu kararını askıya almıştı.

Belçika ekibinin konuya yaklaşımındaki belirsizlik devam ederken, yönetimi ise 24 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili İngiltere umudunu koruyor.

Sabah'ın haberine göre; Championship'te lider durumda olan 'ın teknik patronu 'nın listesinde yer alan Larin ile aynı ligden başka kulüplerin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Siyahbeyazlı yönetimin, Zulte Waregem'in opsiyonu son güne kadar kullanmaması halinde Kanadalı yıldızı daha yüksek bir bedelle İngiltere'ye göndereceği belirtildi.

Belçika basınında çıkan haberlerde Leeds'in Larin için sezon sonu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ileri sürüldü.

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