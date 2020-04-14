Beşiktaşlı Domagoj Vida'da Marsilya kancası!
Beşiktaş'ta yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, maaşı yüksek olan ve beklentileri karşılayamayan isimlerle yollar ayrılacak. Bu kapsamda takımda en yüksek kazanca sahip olan isimlerin başında gelen Domagoj Vida, satış listesine konulmuştu. Hırvat stopere Fransa'dan talip var. İşte detaylar...
Beşiktaş, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle takımda yüksek maaş alan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyordu. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Hırvat stoper Domagoj Vida'ydı...
Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Beşiktaş'ta savunmanın can damarı olan Domagoj Vida için Marsilya'nın da resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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