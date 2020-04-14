14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Domagoj Vida'da Marsilya kancası!

Beşiktaşlı yıldıza Fransız kancası! İşte yapılan teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'ta yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, maaşı yüksek olan ve beklentileri karşılayamayan isimlerle yollar ayrılacak. Bu kapsamda takımda en yüksek kazanca sahip olan isimlerin başında gelen , satış listesine konulmuştu. Hırvat stopere 'dan talip var. İşte detaylar...

, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle takımda yüksek maaş alan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyordu. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Hırvat stoper 'ydı...

Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından kanca attı. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta savunmanın can damarı olan Domagoj Vida için Marsilya'nın da resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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