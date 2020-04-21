21 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liger verilen arada futbolcular çalışmalarını evlerinde gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla sürdürürken, sahaya inen ilk takımlardan olan , bugün 8 oyuncuyla birlikte 'nde çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan antrenmanda , Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Utku Yuvakuran yer aldı. Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise , , Güven Yalçın, , Tyler Boyd, ve genç kaleci Ersin Destanoğlu; kondisyoner Stefano Marrone önderliğinde çalışma yaptı.
Dün yapılan antrenman sonrasında da takım kaptanı Burak Yılmaz, başkan ile görüşme gerçekleştirmişti. Antrenmanın ardından, geçtiğimiz hafta sözleşme konusunda hakkında birçok haber çıkan Dorukhan Toköz'ün de tesisleri gelip, bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

YARINKİ ANTRENMAN SONRASINDA HAFTA BAŞINA KADAR ARA

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin gruplar halinde sürdürdüğü antrenmanlara yarın yapılacak antrenman sonrasında hafta başına kadar ara verilecek. Cumhurbaşkanı 'ın 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini planladıklarını açıklaması üzerine, siyah-beyazlılar da bu tarihlerde tesislerde antrenman yapmayacak. Bu tarihlerin ardından hafta başında tekrardan gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

4 İSİM ÜLKELERİNDE

'ta 4 yabancı isim yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz ve , geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş'tan kaleye dev isim! haberin devamı

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