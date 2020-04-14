Beşiktaş Vagner Love transferi için tazminat ödeyecek

Maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta sorunlar bitmek bilmiyor... Önce corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla garanti gözüyle bakılan gelirlerden de olan siyah-beyazlılara bir şok da Alanyaspor'dan geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş ekonomik anlamda zor günler geçirirken, bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Vagner Love için Akdeniz kulübüne 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

Ayrıca siyah-beyazlılar 35 yaşındaki golcünün kalan 712 bin Euro taksidini ödeyemeyince Akdeniz kulübü, siyah-beyazlıların Avrupa gelirlerine de el koydu.

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