14 Nisan 2020, Salı
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Beşiktaş Vagner Love transferi için tazminat ödeyecek
Maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta sorunlar bitmek bilmiyor... Önce corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla garanti gözüyle bakılan gelirlerden de olan siyah-beyazlılara bir şok da Alanyaspor'dan geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş ekonomik anlamda zor günler geçirirken, bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Vagner Love için Akdeniz kulübüne 400 bin Euro tazminat ödeyecek.
Ayrıca siyah-beyazlılar 35 yaşındaki golcünün kalan 712 bin Euro taksidini ödeyemeyince Akdeniz kulübü, siyah-beyazlıların Avrupa gelirlerine de el koydu.
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