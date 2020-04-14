14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Vagner Love transferi için tazminat ödeyecek

Beşiktaş'a büyük şok! Tazminat ödenecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Maddi sıkıntılar yaşayan 'ta sorunlar bitmek bilmiyor... Önce corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla garanti gözüyle bakılan gelirlerden de olan siyah-beyazlılara bir şok da 'dan geldi. İşte detaylar...

ekonomik anlamda zor günler geçirirken, bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Vagner Love için Akdeniz kulübüne 400 bin tazminat ödeyecek.

Ayrıca siyah-beyazlılar 35 yaşındaki golcünün kalan 712 bin Euro taksidini ödeyemeyince Akdeniz kulübü, siyah-beyazlıların Avrupa gelirlerine de el koydu.

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