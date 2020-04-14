Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle hem maaş bütçesini azaltmak hem de transfer bütçesi yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon başında Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'i takımdan gönderme kararı aldı.