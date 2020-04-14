14 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta oyuncu arayışları hızlandı. Siyah-beyazlı yönetim, taraftarların ısrarla istediği Anderson Talisca transferini rafa kaldırırken, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Adem Ljajic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:00
ABONE OL
  • 1
  • 10
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan ve sezonu ilk 3 sırada tamamlayarak Avrupa'ya gitme planları yapan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

  • 2
  • 10
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle hem maaş bütçesini azaltmak hem de transfer bütçesi yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon başında Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'i takımdan gönderme kararı aldı.

  • 3
  • 10
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Sırp futbolcunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren yönetimin ise 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Anderson Talisca'ya teklif götürdü.

  • 4
  • 10
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı futbolcunun kendisine önerilen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetmesinin ardından diğer alternatiflere yönelen Kara Kartal, aradığı ismi Ukrayna'da buldu.

  • 5
  • 10
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

LJAJIC'IN YERİNE KOVALENKO

Fanatik'in haberine göre, Shakhtar Donetsk forması giyen 24 yaşındaki 10 numara Viktor Kovalenko, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör