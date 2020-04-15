15 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık

Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , yeni kontrat teklifi bekliyor. Şu anda yıllık 1 milyon euro kazanan Atiba'nın, indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , yeni kontrat teklifi bekliyor. Beşiktaş'ta bu sezon 7. yılını geçiren Kanadalı yıldız, Süper Lig'de 26 maçın 23'ünde görev yaparak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Şu anda yıllık 1 milyon euro kazanan Atiba'nın, indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta indirim kararı verildi haberin devamı

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