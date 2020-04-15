Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba, yeni kontrat teklifi bekliyor. Şu anda yıllık 1 milyon euro kazanan Atiba'nın, indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba, yeni kontrat teklifi bekliyor. Beşiktaş'ta bu sezon 7. yılını geçiren Kanadalı yıldız, Süper Lig'de 26 maçın 23'ünde görev yaparak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Şu anda yıllık 1 milyon euro kazanan Atiba'nın, indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi.

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