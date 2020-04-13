13 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius kalıyor mu?

Loris Karius kalıyor mu?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Liverpool'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu.

Liverpool'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu. Ruiz ve Boateng gibi isimler ülkelerine dönerken Alman kalecinin İstanbul'da kalması "Acaba seneye de mi kalacak?" sorusunu akıllara getirdi. Taraftarlar, endişeyle yönetimin kararını bekliyor.

Süper Lig devinden flaş talep! haberin devamı

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