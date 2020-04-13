Loris Karius kalıyor mu?

Liverpool'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu.

Liverpool'dan kiralanan ve iki sezondur siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkaran kaleci Karius'un takımda kalma ihtimali sık dile getirilir oldu. Ruiz ve Boateng gibi isimler ülkelerine dönerken Alman kalecinin İstanbul'da kalması "Acaba seneye de mi kalacak?" sorusunu akıllara getirdi. Taraftarlar, endişeyle yönetimin kararını bekliyor.

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