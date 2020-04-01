01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Genç isimlerin Boateng abisi!

Genç isimlerin Boateng abisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı gençler için iyi örnek olmayı sürdürüyor. Ganalı yıldız ilk dönemlerinde yaptığı hataları anlatıyor, kendi hatalarını tekrarlamamalarını istiyor ve birikimlerini paylaşıyor.

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı gençler için iyi örnek olmayı sürdürüyor. Ganalı yıldız ilk dönemlerinde yaptığı hataları anlatıyor, kendi hatalarını tekrarlamamalarını istiyor ve birikimlerini paylaşıyor. Boateng'in en fazla yardım ettiği isim Güven olurken; diğer gençlerin de Boateng'le telefonla da olsa temasını sürdürdükleri öğrenildi.
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