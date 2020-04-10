Fatih Aksoy Sergen Yalçın'dan tam not aldı! Gelecek sezon...

Geçtiğimiz sezon devre arasında Sivasspor'a kiralanan 22 yaşındaki Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı ekipte gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 1997 doğumlu Fatih Aksoy, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asiste imzasını atmıştı.

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