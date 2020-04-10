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BEŞİKTAŞ

Fatih Aksoy Sergen Yalçın'dan tam not aldı! Gelecek sezon...

Sergen'den tam not aldı! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'a kiralanan 22 yaşındaki , kırmızı-beyazlı ekipte gösterdiği performansla teknik direktör 'dan tam not aldı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Demir Grup 'a kiralanan , 'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 1997 doğumlu Fatih Aksoy, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asiste imzasını atmıştı.

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