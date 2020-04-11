Beşiktaş'ta Martin Hasek bilmecesi
Beşiktaş'ın yeni sezon için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili Sparta Prag yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi.
Beşiktaş'ın yeni sezon için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili Sparta Prag yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi. Nova gazetesine konuşan Çekya temsilcisinin yöneticisi, "Karşılıklı fesih yok. Tek taraflı fesih var. Eğer Hasek tazminatsız başka bir takıma gitmeyi düşünüyorsa yanılır. Bizimle sözleşmesi devam ediyor" dedi. Bu arada Çekya'dan Aktualne de sürpriz bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Sparta Prag devre arasında Hasek için Maccabi Haida ile anlaştı ancak Hasek İsrail'e gitmeyi reddetti ve bunun üzerine Sparta Prag yönetimi de Çekyalı oyuncuyu İspanya'da yapılan kampa götürmedi.
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