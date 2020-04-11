11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Martin Hasek bilmecesi

Beşiktaş'ta Hasek bilmecesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Beşiktaş'ın için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi.

Beşiktaş'ın için el sıkıştığı Martin Hasek'le ilgili yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi. Nova gazetesine konuşan Çekya temsilcisinin yöneticisi, "Karşılıklı fesih yok. Tek taraflı fesih var. Eğer Hasek tazminatsız başka bir takıma gitmeyi düşünüyorsa yanılır. Bizimle sözleşmesi devam ediyor" dedi. Bu arada Çekya'dan Aktualne de sürpriz bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Sparta Prag devre arasında Hasek için Maccabi Haida ile anlaştı ancak Hasek İsrail'e gitmeyi reddetti ve bunun üzerine Sparta Prag yönetimi de Çekyalı oyuncuyu 'da yapılan kampa götürmedi.

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