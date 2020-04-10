Beşiktaş'tan Martin Hasek harekatı!

Takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, corona virüsü salgını nedeniyle liger verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Sparta Prag ile sözleşmesini 30 Mart’ta tek taraflı fesheden 24 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 44 puan toplayan Beşiktaş, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı kulüp Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile el sıkıştı. Son olarak Sparta Prag forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı. Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

ARSENAL AĞIRDAN ALDI

Beşiktaş yönetimi ilk olarak Elneny'nin bir yıl daha kiralık olarak kulüpte kalması için Arsenal'la temas kurdu. İngiliz ekibi bu transfere olumlu yaklaşsa da "Sezon sonunda yeniden masaya oturalım" yanıtını verince, menajer Züheyir Essikal'den kontra bir teklif geldi. Essikal, eğer Arsenal ile anlaşmaya varılamazsa Martin Hasek'e Beşiktaş forması giydirebileceğini yönetime iletti. Hatta "ekstra sezon" için TFF kulüplere kadrolarında revizyon izni verirse Hasek'in o dönemde de Beşiktaş forması giyebileceğini anlattı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi olumlu buldu ve Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

143 MAÇTA 18 GOL, 10 ASİST

Hasek, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 143 resmi müsabakada forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 18 kez havalandıran, 10 da asist yapan Çek oyuncu toplamda 28 gole direkt olarak katkıda bulundu. Hasek, Çek Cumhuriyeti U20 ve U21 takımlarında da 8 kez görev yaparken, 2 de gol attı.

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