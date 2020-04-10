10 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Beşiktaş'ta, 'ın teknik direktörlüğe gelişinin ardından takımda en önemli değişim hücumda yaşandı. Yalçın'ın ekibi tarafından yapılan analizlerde siyah-beyazlıların hücum istatistiklerinin dönemine oranla olumlu yönde geliştiğini ortaya çıktı.

Avcı döneminde maç başı ortalama 12 şut atan Beşiktaş'ta bu rakam Yalçın'ın gelişinden sonra 14'e yükseldi. İsabetli şut ortalaması 5,8'den 6.4'e, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 23'ten 27'ye, başarılı atak atraksiyonları da 28,5'ten 34,5'e çıktı.

MAÇ BAŞINA 2 PUAN TOPLADI!

Sezona başladığı yönetiminde Süper Lig'de 18 karşılaşma oynayan 30 puan toplarken, maç başı puan ortalaması 1,57 oldu. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la çıktığı 7 lig karşılaşmasında 14 puan toplayarak, maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. Bu dönemin en çok dikkat çeken özelliği 7 maçın 4'ünün deplasmanda olmasıydı. Beşiktaş, idaresindeki iç saha maçlarında da Gaziantep'i 3-0, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti, ile de 2-2 berabere kaldı.

Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş'a sürpriz kanat haberin devamı

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