Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelişinin ardından takımda en önemli değişim hücumda yaşandı. Yalçın'ın ekibi tarafından yapılan analizlerde siyah-beyazlıların hücum istatistiklerinin Abdullah Avcı dönemine oranla olumlu yönde geliştiğini ortaya çıktı.

Avcı döneminde maç başı ortalama 12 şut atan Beşiktaş'ta bu rakam Yalçın'ın gelişinden sonra 14'e yükseldi. İsabetli şut ortalaması 5,8'den 6.4'e, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 23'ten 27'ye, başarılı atak atraksiyonları da 28,5'ten 34,5'e çıktı.

MAÇ BAŞINA 2 PUAN TOPLADI!

Sezona başladığı Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 18 karşılaşma oynayan Kara Kartal 30 puan toplarken, maç başı puan ortalaması 1,57 oldu. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la çıktığı 7 lig karşılaşmasında 14 puan toplayarak, maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. Bu dönemin en çok dikkat çeken özelliği 7 maçın 4'ünün deplasmanda olmasıydı. Beşiktaş, Sergen Yalçın idaresindeki iç saha maçlarında da Gaziantep'i 3-0, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.

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