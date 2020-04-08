Son dakika haberi: Sergen Yalçın onayı verdi! Atiba 1 yıl daha Beşiktaş formasını giyecek

Süper lig'de bu sezon Beşiktaş adına en etkili futbolcuların başında gelen 37 yaşındaki Atiba Hutchinson gelecek sezon da Beşiktaş formasını terletecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planları içerisinde yer alan Kanadalı futbolcu, gelecek sezon da takımın abisi ve beyni rolünü üstlenecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişiyle yükselişe geçen Beşiktaş, corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arayı pozitif anlamda değerlendiriyor. Sergen Yalçın gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Takımda maliyeti yüksek birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yeni sezonda öze dönüşü devam ettirecek. Beşiktaş yönetiminin hedefi alt yapıdan gelcek futbolcuları A takıma yerleştirerek maliyeti yüksek futbolcuları elemek oldu. Corona virüs sebebiyle lige verilen arada yönetim ve Sergen Yalçın gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Birçok genç oyuncu takıma katılacak.

ATIBA İLE 1 YIL DAHA

37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha Beşiktaş forması giymasine karar verildi. Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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