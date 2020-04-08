08 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika haberi: Sergen Yalçın onayı verdi! Atiba 1 yıl daha Beşiktaş formasını giyecek

Sergen Yalçın kararını verdi! Atiba...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Süper lig'de bu sezon adına en etkili futbolcuların başında gelen 37 yaşındaki gelecek sezon da Beşiktaş formasını terletecek. 'ın gelecek planları içerisinde yer alan Kanadalı futbolcu, gelecek sezon da takımın abisi ve beyni rolünü üstlenecek

'ın gelişiyle yükselişe geçen , corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arayı pozitif anlamda değerlendiriyor. Sergen Yalçın gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Takımda maliyeti yüksek birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta ve yönetimi, yeni sezonda öze dönüşü devam ettirecek. Beşiktaş yönetiminin hedefi alt yapıdan gelcek futbolcuları A takıma yerleştirerek maliyeti yüksek futbolcuları elemek oldu. Corona virüs sebebiyle lige verilen arada yönetim ve Sergen Yalçın gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Birçok genç oyuncu takıma katılacak.

ATIBA İLE 1 YIL DAHA

37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha Beşiktaş forması giymasine karar verildi. Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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