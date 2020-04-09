Boateng geri dönecek!
Ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen Boateng için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor.
Ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen Boateng için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor. Haberin detaylarında, Boateng'in Beşiktaş forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda performansının düştüğü, siyah-beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın; Karius, Diaby ve Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.
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